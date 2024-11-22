中村橋之助が主演する映画『シンペイ〜歌こそすべて』より、予告映像と新場面写真が解禁された。また、島村抱月役・緒形直人のコメントや、五木ひろし、珠城りょうの応援コメントも到着した。【動画】中村橋之助が稀代の作曲家・中山晋平を演じ切る！映画『シンペイ〜歌こそすべて』予告編本作は、明治に生まれ、大正・昭和を生き、今も歌い継がれる童謡、歌謡曲、音頭、民謡まで幅広いジャンルの約2000曲を残した作曲家・中