日本共産党の田村智子委員長は２２日に国会内で開いた会見で、自民党が政治の信頼回復に向けてまとめた政治改革案について言及した。自民党の改革案は、党から国会議員に支給される「政策活動費」を廃止する一方で、外交上の秘密にかかわるなど公表に配慮が必要となる支出は第三者機関の監査を受けるとした。ほかにも外国人によるパーティー券購入の禁止、政治資金などに関わる犯罪で国会議員が起訴された場合、政党交付金の