22日午後、日本の京セラドーム大阪で「2024 MAMA AWARDS」が開催され、レッドカーペットイベントにソル・イナが登場した。「2024 MAMA AWARDS」は22日（アメリカ現地時間21日）、アメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターで幕を開けた。アメリカに続いて、22日と23日の2日間にわたり京セラドーム大阪で開催される。俳優のパク・ボゴムとキム・テリがホストとして参加し、さまざまな豪華ステージが予定されている。・IVE、TXT、