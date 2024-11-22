俳優の松田翔太が、22日までにインスタグラムを更新。憧れのスポーツカーを手に入れたことを報告し反響が集まっている。【写真】松田翔太の憧れ「Tuscan」がカッコよすぎる松田は「ずっと憧れていたTVR Tuscanを手に入れた、セクシーなタスカンにクラクラする。14歳の僕に見せてあげたい」とつづり、イギリスのスポーツカーメーカーTVRの「Tuscan」を写した写真を投稿。黒く輝く車体と、一緒に写る松田もカッコいい。コメン