企業版ふるさと納税制度を利用した福島県国見町への寄付が、企業側に還流していた疑惑をめぐり、伊東良孝地方創生相は22日、制度が禁じる「経済的な見返り」があったとして、同町の地域再生計画の認定を取り消したと明らかにした。計画は制度を利用するための前提となるもので、同町は当面、制度の利用ができなくなる。企業版ふるさと納税をめぐる関係図制度をめぐり、政府が自治体の同意なく計画認定を取り消すケースは初めて