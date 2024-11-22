BMSG POSSEがNo Romeとコラボした新曲｢Tokyo Night Dreaming feat. No Rome｣をリリースした。◆｢Tokyo Night Dreaming feat. No Rome｣MV本楽曲は、日本を代表する都市 “東京”のネオンを感じる都会的かつノスタルジックなビートに、誰しもが抱える“孤独”や“不安”といった感情を払拭してくれるような痛快なリリックのエモーショナルな楽曲。全編3DCGで制作されたユーモアかつ斬新なMVも公開中だ。リリース情報「Tokyo Night Dr