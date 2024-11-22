2025年4月より放送されるテレビアニメ『片田舎のおっさん、剣聖になる』（テレビ朝日系／毎週土曜23時30分）より、第1弾キービジュアル＆PVが到着。追加キャストとして、斎藤千和、石川界人の出演が発表された。【動画】斎藤千和、石川界人のCVも初公開！アニメ『片田舎のおっさん、剣聖になる』第1弾PV原作は、著者・佐賀崎しげる＆イラストレーター・鍋島テツヒロによる同名小説。同作を原作とした乍藤和樹によるコミカラ