北朝鮮がロシアに兵士を派遣した見返りに、首都・平壌の防衛力を高める防空装備などをロシアから供与されたと韓国の高官が明らかにしました。北朝鮮はウクライナとの戦闘でロシアを支援するため、これまでに1万1000人あまりの兵士を現地に派遣しています。また、北朝鮮は兵士のほかに、放射砲などの兵器もロシアに提供していますが、韓国大統領府の高官は22日、地元テレビ局のインタビューに応じ、供与されたのが160門以上になると