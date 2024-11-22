中学生の頃、「普通」であることが何より恐怖でした。▶▶Amazonで『私の居場所はここじゃない』を見る友達のあの子はあんな特技がある、あの子は明るくて、あの子は勉強が図抜けていて……。じゃあ、私は？振り返ってみれば、今も昔と変わらず同じようなことで悩んでいます。かといって普通から外れるのは怖くて。中学では陸上部でしたが、人数の関係で、砲丸投げ・円盤投げが専門種目でした。それも立派な競技なのに、