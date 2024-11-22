TRYラーメン大賞にて「ネギ使いが見事。清冽な酸味がトリガーに（尾瀬）」と評されたのが、 『中華蕎麦 時雨』 の 「ホロホロ南蛮つけ蕎麦」 。2024年11月26日〜12月25日までの期間、新宿は大久保公園で開催される「TRYラーメン大賞 ＆ おとなの週末が選んだ至高のラーメンフェス」に11月26日（火）〜30日（土）の期間この人気店が登場!!まずは店舗で提供されるつけ麺をご紹介しよう。TRY名店部門 つけ麺 清湯麺 優秀賞／『中華