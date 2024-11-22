青春時代の恋愛対象は「タキシード仮面」「犬夜叉」など、日本の漫画やアニメのヒーローばかリだったスウェーデン人のオーサ。オタクと呼ばれ全くモテなかった過去をもつ彼女が来日し、日本人の彼氏ができるかと思いきや…？いざ生活をスタートさせると、男女の会話で「SかMか」の話をしたり、スウェーデンにはないラブホテルがあったり、恋愛のカルチャーギャップに驚きや発見の連続でした。 大人気スウェーデン人漫画家が