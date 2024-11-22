ファミリーマート（東京都港区）が、衣類・雑貨のオリジナルブランド「コンビニエンスウェア」の新商品として、ガールズグループ「TWICE」とコラボした「ローゲージソックス」と「今治タオルハンカチ」を12月3日から数量限定で発売します。TWICEとコンビニエンスウェアのコラボは、昨年に続き、今回が2度目。ローゲージソックスは、TWICEのグループカラー2色を太めの糸で組み合わせ、まるで手編みのようにざっくりと編んだ一品