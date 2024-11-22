フリーアナウンサーの神田愛花（44）が22日、神奈川・横浜赤レンガ倉庫で行われた「ChristmasMarketin横浜赤レンガ倉庫」クリスマスツリー点灯式に出席した。神田はサテン生地の純白のドレスで登場。地元・横浜での点灯式ということもあり、「人生初めてのクリスマスツリーの点灯式をさせていただけるということで、スタイリストさんにお願いして気合を入れて参りました」と笑顔を見せた。神田とイベント主催者の岩崎