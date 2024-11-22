元宮崎県知事で衆院議員も務めた東国原英夫氏（67）が22日、TOKYOMX「堀潤LiveJunction」（月〜金曜後6・00）にコメンテーターとして生出演し、年収130万円の壁の引き上げをめぐる議論の決着点を推測した。自民、公明、国民民主3党の政調会長は20日、国会内で会談し、週内に閣議決定する経済対策に、年収103万円を超えると所得税が生じる「103万円の壁」の引き上げを明記することで合意した。国民は178万円までの引き上