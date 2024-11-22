広島・松山竜平外野手（３９）が２２日、マツダスタジアム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季６５００万から減額制限超えとなる約４６％ダウンの年俸３５００万円でサインした（金額は推定）。今季は５月４日・ＤｅＮＡ戦で自身２シーズンぶりの本塁打を放つも、満足いく結果を残せず９月には２軍降格も味わった。代打を主戦場に６５試合の出場で打率・１７８、１本塁打、１０打点。本人は「前を向いてやるしかないです