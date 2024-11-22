7月の大雨による被害の復旧ついて吉村知事と被災した最上と庄内地域の市町村長らが22日、意見交換を行いました。この意見交換会は、最上と庄内の2会場で開かれ、このうち三川町の庄内総合支庁で開かれた意見交換会では、吉村知事ら県幹部のほか被災した5つの自治体の市長、町長らが出席またはオンラインで参加しました。吉村知事は県内の被害総額が11月20日現在で1078億円に達しているとして、「一日も早い復旧復興へ課題や対応を