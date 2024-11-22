22日未明、山形県小国町の国道113号でバイクと軽トラックが正面衝突し、バイクを運転していた大阪府の20歳の男子大学生が意識不明の重体となっています。午前3時すぎ小国町小国小坂町1丁目の国道113号で米沢方面に向かって走っていたバイクが対向車線にはみ出し向かってきた軽トラックと正面衝突しました。この事故で、バイクを運転していた大阪府高槻市の大学生田中良翔さん（20）が意識不明の重体となっています。軽トラックを運