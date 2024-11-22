22日、アイドルグループ「つばきファクトリー」のメンバー豫風瑠乃（よふうるの）さんが、気管支炎のためライブツアーを欠席することを、ハロー！プロジェクトが公式サイトで発表しました。【写真を見る】【つばきファクトリー豫風瑠乃】気管支炎でライブを欠席「数日前から咳の症状が続き」公式サイトで「数日前から咳の症状が続き病院で診察を受けたところ気管支炎と診断されました。これを受けて、明日、11月23日(土・祝)に甲