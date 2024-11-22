郡司元参院副議長（右）から意見聴取する浜田衆院議運委員長（左手前）と牧野参院議運委員長＝22日午後、国会衆参両院は22日、国会議員に月額100万円支給される「調査研究広報滞在費」（旧文書通信交通滞在費）改革を巡り、郡司彰元参院副議長と国立国会図書館の職員からそれぞれ意見聴取した。牧野京夫参院議院運営委員長は聴取後、衆院に続き参院にも与野党による協議会を設置し、法改正を含む制度見直しに向け議論を本格化さ