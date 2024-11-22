三原じゅん子こども政策担当大臣は保育士の処遇改善として「人件費を10.7%引き上げる」と発表しました。実現すれば過去最大の引き上げとなります。三原じゅん子 こども政策担当大臣「今回、保育士等の人件費を10.7％引き上げ、現状からの大脱却を図る抜本的な処遇改善を行います」三原こども政策担当大臣は22日、政府が取りまとめる経済対策に、保育士の人件費を10.7%引き上げることを盛り込むと発表しました。実現すれば、現