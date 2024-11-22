急転直下で決まったメジャー移籍に話題が沸騰している佐々木。(C)産経新聞社今冬の球界で時の人となっている佐々木朗希。今月9日にロッテからポスティングシステムでのメジャー移籍を承認された23歳に対する関心は異様な高まりを見せている。 【動画】日本人最速の165キロを記録！凄みを増した佐々木朗希の広島戦のピッチングの映像佐々木の動向を巡ってはさまざまな噂が乱立。一種の狂騒曲状態と化す中で、ポスティングの正