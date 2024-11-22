最近いろいろと頑張って、疲れているスズキさん。「ちょっとだけグレようかな」なんて気持ちになり、とことんダメダメな1日を過ごすことに。好きなだけごはんを食べて、ひたすらだらける生活を送ってみたら、ダメダメな1日がとっても有意義だったみたい。ダメダメな1日から得た恩恵とは…？ダメダメな1日にも良いことあるよダメダメな1日を過ごしてみると、何気ない毎日も頑張っているんだな〜と感じられ、自己肯定感がグンとあが