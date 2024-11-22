日本生命は、来年1月から、個人保険・個人年金保険の保険料率および保険契約者に対する貸付の貸付利率（以下、「契約貸付利率」）を改定する。今回の保険料率の改定は、現在の運用環境、市中金利動向等の状況を踏まえ、契約日が来年1月2日以降の個人保険・個人年金保険の一部商品について、約40年ぶりに予定利率の引き上げを実施する。これに伴い、年金保険や終身保険（一時払を除く）等の一部保険契約において従来に比べて割安な