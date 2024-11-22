長年、更地の状態が続いている金沢駅前の都ホテル跡地。周辺の再開発をめぐって、金沢市は12月下旬にも「都市再生緊急整備地域」の指定に向けた整備方針を国に申請する方針を示しました。都ホテル跡地を含む金沢駅周辺の再開発をめぐっては、都市計画法が定める高さ制限により、60メートルを超える建物は新たに建設できないとされています。これを受け市では民間企業などが建物の高さや延べ床面積などの制限を受けることなく都市開