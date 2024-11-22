石川県志賀町では、特産品のころ柿づくりがいま最盛期を迎えています。地震の影響により廃業や今年の生産を見合わせる農家がいるなか、地元の特産品を守ろうところ柿づくりを引き受ける農業法人があります。志賀町福井でころ柿の生産などを行っている営農福井では、22日も朝早くから従業員たちがころ柿づくりを進めています。元日の地震で自宅や加工施設が被害を受けたことなどから、志賀町では今年、およそ20軒のころ柿農家が廃業