※この記事は映画『インディー・ジョーンズ/クリスタルスカルの王国』のネタバレを含みますTogetterオリジナル編集部のふ凡社です。X見てたら無限に流れてくるやつCoCo壱番屋の期間限定メニュー「ホロ肉ドカンとBBQカレー」が頭から離れない。 &#127830;お待たせしました&#127830;「#ドカ食いダイスキ！ #もちづきさん」に登場した #ホロ肉ドカンとBBQカレー が本日11月15日(金)より店舗・数量限定で販売開始✨販