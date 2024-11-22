22日午後6時過ぎ、名古屋市南区の住宅で火事がありました。 【写真を見る】名古屋・南区の住宅密集地で火災が発生 爆発も 消防車など20台以上が現場に急行【速報】 火事があったのは、名古屋市南区元鳴尾町の住宅で、「火と煙が出ている」と目撃者から消防に通報がありました。 消防車など20台以上が出動し、消火活動が続けられています。 情報カメラの映像では何かが「爆発」した様子も確認されました。 ケガ人や逃げ遅れた