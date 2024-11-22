韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「아니거든（アニゴドゥン）」の意味知ってる？「아니거든（アニゴドゥン）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、否定したいときに使う言葉です。「아니거든（アニゴドゥン）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールし