韓国の男性6人組「BOYNEXTDOOR」が22日、京セラドーム大阪で行われた世界最大級のK−POP授賞式「2024MAMAAWARDS」のレッドカーペットに登場。歓声を浴びた。昨年5月に韓国デビューした6人は今年7月に「AND，」で日本デビューも果たし、12月からはグループ初のツアーも始まる予定で、日本でも6都市で公演が組まれている。レッドカーペットには黒とグレーを基調とした衣装で登場し、テサンが「サランヘ（愛してる）」と呼