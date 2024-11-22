【モデルプレス＝2024/11/22】「ミスターキャンパス関大2024」エントリーNo.4四方沢弥（しかた・たくみ）さんのインタビュー。【写真】昨年度の「ミスター関大」グランプリ◆四方沢弥（しかた・たくみ）さんプロフィール学部／学年：理工学研究科大学院2年生出身地：京都府誕生日：11月25日趣味：映画鑑賞、旅行、マジック、漫画特技：マジック好きな食べ物：マンゴー、ラーメン、鰹好きな言葉（座右の銘）：覚悟はいいか？俺は出