【モデルプレス＝2024/11/22】「ミスキャンパス関大2024」エントリーNo.4神野笑歌（かみの・えみか）さんのインタビュー。【写真】昨年度の「ミス関大」グランプリ◆神野笑歌（かみの・えみか）さんプロフィール学部／学年：経済学部3年出身地：大阪府誕生日：4月5日趣味：歌、お菓子作り特技：チア好きな食べ物：ラーメン好きな言葉（座右の銘）：一日一善最近ハマっていること：ガチャガチャ・寝ること◆「ミスキャンパス関大202