【モデルプレス＝2024/11/22】「ミスターキャンパス関大2024」エントリーNo.3高木愛斗（たかぎ・あいと）さんのインタビュー。【写真】昨年度の「ミスター関大」グランプリ◆高木愛斗（たかぎ・あいと）さんプロフィール学部／学年：政策創造学部3回生出身地：奈良県誕生日：6月25日趣味：バドミントン、読書特技：早食い好きな食べ物：牛タン好きな言葉（座右の銘）：聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥最近ハマっていること：ウォ