【モデルプレス＝2024/11/22】「ミスキャンパス関大2024」エントリーNo.3多木萌花（たき・もえか）さんのインタビュー。【写真】昨年度の「ミス関大」グランプリ◆多木萌花（たき・もえか）さんプロフィール学部／学年：総合情報学部3年生出身地：兵庫県誕生日：1月7日趣味：野球観戦と研究特技：絶対音感を持っているので、耳コピすること！好きな食べ物：メロンパフェ好きな言葉（座右の銘）：置かれた場所で咲きなさい最近ハマ