【モデルプレス＝2024/11/22】女優の福本莉子が20日、自身のX（旧Twitter）を更新。衣装姿で美しい脚を披露し、反響が寄せられている。【写真】福本莉子、ミニ丈×ブーツで美脚際立つ◆福本莉子、ミニワンピで美脚披露フジテレビ系ドラマ「全領域異常解決室」（毎週水曜よる10時〜）に出演中の福本。今回の投稿では、同日放送の第7話の宣伝とともに衣装姿のオフショットを公開。青のインナーに黒のミニワンピース、ロングブーツを