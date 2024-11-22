21日までの寒さで一気に進んだ紅葉。都心からほど近い週末に行きたくなる穴場の絶景スポットを見つけました。■都心から1時間！紅葉の“穴場”発見都心から車で1時間ほど。紅葉のトンネルを抜けて“穴場”の紅葉スポットに着きました。周辺では5日ぶりに気温18℃を超えた東京・あきる野市。市内にある秋川渓谷。多摩川の支流の「秋川」が続く、東京・檜原村までの20キロほどの渓谷。初夏は新緑はもちろん、魚が泳ぐのが見え