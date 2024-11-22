【モデルプレス＝2024/11/22】「ミスターキャンパス関大2024」エントリーNo.2小路煌太（しょうじ・こうた）さんのインタビュー。【写真】昨年度の「ミスター関大」グランプリ◆小路煌太（しょうじ・こうた）さんプロフィール学部／学年：法学部2回生出身地：兵庫県誕生日：12月20日趣味：服特技：ソフトクリームまくこと好きな食べ物：デスハマチ好きな言葉（座右の銘）：自彊不息最近ハマっていること：ミクチャ◆「ミスターキャ