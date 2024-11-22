【モデルプレス＝2024/11/22】「ミスキャンパス関大2024」エントリーNo.2田中芳佳（たなか・よしか）さんのインタビュー。【写真】昨年度の「ミス関大」グランプリ◆田中芳佳（たなか・よしか）さんプロフィール学部／学年：社会学部4年生出身地：福岡県誕生日：8月22日趣味：殺陣、アクション、ドラマやアニメを見ること、お散歩特技：ピアノ、書道、剣道好きな食べ物：手羽先、抹茶スイーツ、ふわとろオムライス好きな言葉（座右