人間にとって一番怖いものはなにか。それは人間かもしれない。ノンフィクションライターの小野一光さんは、島根県浜田市で起きた女子大生殺害事件を追い続けた。遺体発見から7年後にわかった犯人の正体とは――。写真＝時事通信フォト行方不明だった島根県浜田市の島根県立大学1年Mさんの頭部遺体が発見された臥竜山に入る捜査関係車両（広島・北広島町） - 写真＝時事通信フォト■「島根女子大生殺人事件」のまさかの結末そのニュ