◆ラグビー◇リポビタンＤツアー２０２４日本―イングランド（２４日、英トゥイッケナム）日本ラグビー協会は２２日、２４日（日本時間２５日）に敵地でイングランド代表に挑む日本代表の試合登録メンバー２３人を発表した。世界ランク１３位の日本は、同７位のイングランドとは６月に東京・国立競技場で対戦し、１７―５２で黒星。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）が指揮官に就任以降初めてテストマッチの再戦と