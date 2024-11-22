落語家の桂雀々（かつら・じゃくじゃく、本名・松本貢一＝まつもと・こういち）さんが２０日、糖尿病による肝不全のために死去していたことが分かった。２２日、所属事務所が発表した。６４歳。遺族の意向により、葬儀は近親者のみで執り行われた。１６歳だった１９７７年に“上方の爆笑王”桂枝雀さん（９９年死去、享年５９）に入門。２０１１年に活動の場を大阪から東京に移した。前上方落語協会会長の桂文枝はこの日、自