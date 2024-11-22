６月末で日本テレビを退社し、フリーに転身した尾崎里紗アナウンサーが２２日までに、自身のＳＮＳを更新。同局で同期だった、フリーの笹崎里菜アナウンサーから２１日の誕生日を祝福される様子を公開した。インスタグラムで「本日、３２歳になりました！１年たつのが年々早く感じます笑メッセージなど下さった皆様ありがとうございます！」と自身の３２歳の誕生日を報告。「母が頑張って私を産んでくれたおかげで今日