アメリカの年末商戦にちなんだセール、「ブラックフライデー」が県内の小売店で始まりました。ジャガイモとタマネギは詰め放題で1袋324円。ランドセルは2万円均一や一部の商品は半額に。多くの人で賑わうのは佐久市のイオンモール佐久平です。全国の「イオン」や「イオンスタイル」などおよそ600店舗ではきょうから「イオンブラックフライデーセール」が始まりました。円安や物価高が続き節約志向が