三菱ＵＦＪ銀行は２２日、支店の店頭業務責任者だった元行員が顧客の資産十数億円相当を盗んでいたと発表した。元行員は行為を認めており、同行は１４日付で懲戒解雇した。警視庁に対応を相談している。三菱ＵＦＪ銀によると、元行員は貸金庫の管理を担当。東京都内の練馬、玉川の２支店で２０２０年４月〜２４年１０月の約４年半の間、不正に鍵を持ち出し、顧客約６０人が貸金庫に預けていた現金や貴金属などを盗んだという。