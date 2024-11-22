英国政府と協議政策の見直しを呼びかけ日産自動車は英国政府に対し、排出ガスを出さないゼロ・エミッション車（ZEV）義務化について、将来の投資が危うくなるとして早急な規制変更を求めた。【画像】欧州製EVに十分対抗できる電動クロスオーバー【日産アリア（英国仕様）を写真で見る】全26枚日産は11月20日（現地時間）、英国のルイーズ・ヘイグ運輸相およびジョナサン・レイノルズ・ビジネス貿易相と会談し、EVへの移行につ