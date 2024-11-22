現在好評放送中のTVアニメ『MFゴースト2nd Season』（原作：しげの秀一）。第2戦・芦ノ湖GTが、いよいよクライマックスに突入し、ゴール目前の激闘が見逃せないところで、続く第3戦・ザ・ペニンシュラ真鶴の最新キービジュアルと、第4弾PVが公開。第3戦より登場する新キャラクター諸星瀬名役の八代拓からのコメントも公開された。＞＞＞第4弾PV場面カットや新86、キャンペーン景品を見る（写真18点）『MFゴースト』は、しげの秀一