契約更改交渉を終え、記者会見するソフトバンク・山川＝22日、みずほペイペイドームソフトバンクの山川穂高内野手が22日、みずほペイペイドームで契約交渉し、年俸4億5千万円プラス出来高払いでサインした。移籍1年目の今季は本塁打と打点の2冠に輝き「まずは僕が打ちまくって（リーグ）2連覇を必ず達成したい」と決意を込めた。西武から国内フリーエージェント権を行使し、4年契約の総額12億円超で加入した。来季は背番号25か