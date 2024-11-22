◆明治神宮野球大会福岡大1―2青学大（22日、神宮球場）大学の部2回戦で福岡大（九州）は青学大（東都）に惜しくも敗れたが、2点を追う9回に意地を示した。2死一、三塁で副主将の簑原英明（3年）が高めの内角真っすぐを振り抜き、左翼線への適時二塁打をマーク。「大学4冠」を狙う強豪をあと一歩まで追い詰めた。簑原は「相手は初戦で、自分たちは（1回戦で日体大を破り）流れにも乗っていたので、青学を倒すなら今この瞬