いわゆる“核のごみ”の最終処分場の選定に向け、「文献調査」の報告書が関係自治体の首長に手渡されました。NUMO（原子力発電環境整備機構）は22日、北海道の鈴木知事と全国で初めて「文献調査」が行われた寿都町・神恵内村に報告書を提出しました。“核のごみ”の最終処分場選定の第1段階にあたる「文献調査」は2020年に始まり、報告書は次の「概要調査」に進むことができると結論づけ、寿都町全域と神恵内村の南側の一部を候補