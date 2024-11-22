国内の電源別の発電量割合経済産業省が22日発表した2023年度のエネルギー需給実績（速報）によると、発電電力量のうち原子力が占める割合は8.5％となり、東日本大震災後の12年度以降で最も高くなった。関西電力高浜原発1、2号機（福井）が再稼働し、22年度に比べ2.9ポイント上昇した。発電電力量は1.6％減の9854億キロワット時で、10年度以降で最小だった。原発比率は10年度に25.1％だったが、大震災後に全国の原発が順次停止