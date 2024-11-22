BMSG POSSEが、第2弾コラボレーションアーティストとなるNo Romeと共に制作した新曲｢Tokyo Night Dreaming feat. No Rome｣を11月22日にリリースした。【画像】BMSG TRAINEE、ツアーファイナルの様子（全15枚）SKY-HIが主宰するマネジメント/レーベル ”BMSG” が発足した自社レーベル｢Bullmoose Records｣から、HIP HOP、R&Bをルーツに持つSKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKOが集結したクルーBMSG POSSE。